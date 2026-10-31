Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bordo Basketbol: 103 - Bahçeşehir Koleji: 88
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bordo Basketbol, sahasında lig lideri Bahçeşehir Koleji'ni 10388 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bordo Basketbol, sahasında lig lideri Bahçeşehir Koleji'ni 10388 mağlup etti.
Salon: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin
Bordo Basketbol: Ty Gordon 26, Boubacar Toure 3, Damien Jefferson 9, Oğuzhan Kızıl, QJ Peterson 29, Okben Ulubay 4, Kadir Bayram 9, Doğan Bozveli, Özgür Şahin, Peyton Aldridge 9, Hankins 14
Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Reed 21, Ponitka 5, Cavanaugh 15, Williams 11, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Dileo 3, Mitrovic, Mustafa Yiğit Açar
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