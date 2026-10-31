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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bordo Basketbol: 103 - Bahçeşehir Koleji: 88

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bordo Basketbol, sahasında lig lideri Bahçeşehir Koleji'ni 10388 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bordo Basketbol: 103 - Bahçeşehir Koleji: 88

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bordo Basketbol, sahasında lig lideri Bahçeşehir Koleji'ni 10388 mağlup etti.

        Salon: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

        Bordo Basketbol: Ty Gordon 26, Boubacar Toure 3, Damien Jefferson 9, Oğuzhan Kızıl, QJ Peterson 29, Okben Ulubay 4, Kadir Bayram 9, Doğan Bozveli, Özgür Şahin, Peyton Aldridge 9, Hankins 14

        Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Reed 21, Ponitka 5, Cavanaugh 15, Williams 11, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Dileo 3, Mitrovic, Mustafa Yiğit Açar

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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