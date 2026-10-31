Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur"

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Karaçepiş Göleti'nde sportif amatör olta balıkçılığını tanıtmak amacıyla düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması'nı kazananlara ödülleri verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvrindi'deki Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması ödül törenine katıldı. Törene Akın'ın yanı sıra İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Akın, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen 19 takımımızı Balıkesir'imizde ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 25 Ekim'den bu yana Karaçepiş Göleti'mizde güzel bir mücadele yaşandı. Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur. Farklı şehirlerden gelen insanları aynı heyecanda buluşturur, aramızdaki dostluğu ve kardeşliği güçlendirir. Bugün burada kazanan, bu güzel dostluk oldu. Kazanan Balıkesir'imiz oldu" diye konuştu.

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Türkiye'nin ilk avlak sahası Balıkesir'de olacak

Karaçepiş Göleti'nin "Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahası"na dönüşmesi için çalışmaların bu yıl başlayacağını söyleyen Akın, göletin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları ağırlayan önemli bir merkez olacağını dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin ilk özel avlak sahasını Balıkesir'de hayata geçireceklerini söyleyen Akın, "İvrindi'mizin sportif balıkçılıkla daha fazla tanınmasını, bu organizasyonların ilçemizin turizmine ve ekonomisine de katkı sağlamasını istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak doğamızı koruyacak, sporcularımızı destekleyecek ve bu güzel buluşmaları büyütmeye devam edeceğiz. Yarışmamıza katılan bütün takımlarımızı gönülden kutluyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyona emek veren kurumlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir'imizin kapıları da, gönlümüz de sizlere her zaman açık. İnşallah gelecek yıl daha fazla sporcumuzu İvrindi'mizde ağırlayacağız" dedi.