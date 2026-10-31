Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur"

        Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur"

        Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Karaçepiş Göleti'nde sportif amatör olta balıkçılığını tanıtmak amacıyla düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması'nı kazananlara ödülleri verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur"

        Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Karaçepiş Göleti'nde sportif amatör olta balıkçılığını tanıtmak amacıyla düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması'nı kazananlara ödülleri verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur" dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvrindi'deki Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması ödül törenine katıldı. Törene Akın'ın yanı sıra İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Akın, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen 19 takımımızı Balıkesir'imizde ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 25 Ekim'den bu yana Karaçepiş Göleti'mizde güzel bir mücadele yaşandı. Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur. Farklı şehirlerden gelen insanları aynı heyecanda buluşturur, aramızdaki dostluğu ve kardeşliği güçlendirir. Bugün burada kazanan, bu güzel dostluk oldu. Kazanan Balıkesir'imiz oldu" diye konuştu.

        REKLAM

        Türkiye'nin ilk avlak sahası Balıkesir'de olacak

        Karaçepiş Göleti'nin "Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahası"na dönüşmesi için çalışmaların bu yıl başlayacağını söyleyen Akın, göletin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları ağırlayan önemli bir merkez olacağını dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin ilk özel avlak sahasını Balıkesir'de hayata geçireceklerini söyleyen Akın, "İvrindi'mizin sportif balıkçılıkla daha fazla tanınmasını, bu organizasyonların ilçemizin turizmine ve ekonomisine de katkı sağlamasını istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak doğamızı koruyacak, sporcularımızı destekleyecek ve bu güzel buluşmaları büyütmeye devam edeceğiz. Yarışmamıza katılan bütün takımlarımızı gönülden kutluyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyona emek veren kurumlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir'imizin kapıları da, gönlümüz de sizlere her zaman açık. İnşallah gelecek yıl daha fazla sporcumuzu İvrindi'mizde ağırlayacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Türkiye'de ilk telecerrahi uygulaması Balıkesir'de gerçekleştirildi
        Türkiye'de ilk telecerrahi uygulaması Balıkesir'de gerçekleştirildi
        Özgür Özel'den Balıkesir Körfezi'ne çıkarma: 4 ilçede zeytin mesaisi
        Özgür Özel'den Balıkesir Körfezi'ne çıkarma: 4 ilçede zeytin mesaisi
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de zeytin üreticileriyle bir araya...
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de zeytin üreticileriyle bir araya...
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı