Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
BALIKESİR'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
BALIKESİR'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için dün iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 1 kilo 254 gram esrar, 61,84 gram sıvı bonzai, 42 sentetik hap, 7,06 gram bonzai, 6,75 gram kenevir tohumu, 1,29 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.