Ahmet Akın Ayvalık'ta halkın sesine kulak verdi Tarihi Camlı Kahve'de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle buluşan başkan akın, altyapı sorunlarının çözümü için talimat verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık'ta; 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali programı kapsamında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin kronikleşen altyapı sorunlarını masaya yatırdı.

Özellikle yağışlı havalarda göle dönen sokaklar ve yağmur sularının denize ulaşamaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları dinleyen Akın, ilgili birimlere sorunların kalıcı çözümü için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Akın, Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesi hizmet binası oluşturulması için de harekete geçildiğini müjdeledi.

Tarihi Camlı Kahve'de sorunlar masaya yatırıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık'ın Macaron mevkiindeki tarihi Camlı Kahve'de Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Şadiye Amaç, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Arzu Aydemir, Fethiye Mahallesi Muhtarı Sevil Erden ve mahalle sakini kadınlarla buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda mahallelerin altyapı eksiklikleri, yağmur suyu tahliyesi, yol sorunları ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen sıkıntılar ele alındı.

Mahalle sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Akın, sorunların çözümüne yönelik ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Yağmur yağdığında sokaklar göle dönüyor

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Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, özellikle kış aylarında etkili olan yağışların ardından mahalle aralarında yaşanan su birikintileri oldu.

Mahalle sakinleri, bazı sokakların yağmur yağdığında adeta göle döndüğünü, kot farklılıkları nedeniyle yağmur sularının denize ulaşamadığını belirterek kalıcı bir altyapı çözümü talep etti.

Görüşmede, Atatürk'ün Ayvalık'a giriş yaptığı bölgeden başlayarak üst kotlardan gelen yağmur sularının bütüncül bir planlamayla kontrol altına alınması, mahalle aralarında yapılacak altyapı düzenlemeleriyle suların sağlıklı biçimde tahliye edilmesi yönündeki çözüm önerileri değerlendirildi.

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Ayrıca tarihi Camlı Kahve önünden 06 mevkiine uzanan yolun yapılması talebi de Başkan Akın'a iletildi.

Akın'dan talimat; "Sorunlar için somut adımlar atılsın"

Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların dile getirdiği sorunları dikkatle dinleyen Başkan Ahmet Akın, ilgili Büyükşehir Belediyesi birimlerine gerekli inceleme ve çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Özellikle altyapı ve yağmur suyu tahliyesi konusunda geçici müdahaleler yerine kalıcı çözümlerin geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Başkan Akın, muhtarların taleplerinin en kısa sürede değerlendirilmesini ve çözüm süreçlerinin yakından takip edilmesini istedi.

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Ayvalık'a büyükşehir hizmet binası müjdesi

Toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanları ile altyapıya yönelik yatırımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Akın, Ayvalık'ta vatandaşların Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir adım atıldığını açıkladı.

Akın, ilçede Büyükşehir Belediyesi hizmet binası oluşturulması için harekete geçildiğini belirterek vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletebilecekleri çözüm masalarının kurulacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki hizmetlerle ilgili Ayvalık Koordinatörlüğü üzerinden de iletişim kurulabileceğini ifade eden Akın, vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yaptı.

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Mahalleli kadınlara Anıtkabir sözü

Buluşmanın dikkat çeken anlarından biri de mahalleli kadınların 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etme talebi oldu.

Kadınların bu anlamlı isteğine olumlu yanıt veren Başkan Ahmet Akın, 10 Kasım'da kendilerini Ankara'ya, Anıtkabir'e götürme sözü verdi.

Akın'ın bu sözü, toplantıya katılan kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Festivalden BASKİ ve itfaiyeye yoğun mesai

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık'taki temasları kapsamında 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin geleneksel hasat yürüyüşüne ve Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde zeytin ile zeytinyağı ürünlerinin satışa sunulduğu zeytin pazarının açılışına da katıldı.

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Festival programının ardından BASKİ Ayvalık Şube Müdürlüğü ile itfaiye amirliğini ziyaret eden Akın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BASKİ için Ayvalık Sanayi Sitesi arkasında bulunan 6 dönümlük arazi tahsisi yapıldığını belirten Başkan Akın, bu bölgede; şantiye sahası, malzeme deposu ve araç parkının konuşlanacağını açıkladı.

İtfaiye Grup Amiri Murat Akkaya'dan yeni itfaiye binası ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılmasını istedi.

Personelin ve birimlerin taleplerini dinleyen Başkan Akın, hizmetlerin etkin ve hızlı yürütülmesi için gerekli talimatları verdi.

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Ayvalık'ta yoğun temas trafiği

Başkan Ahmet Akın'a Ayvalık'taki ziyaret ve incelemelerinde CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan ve Büyükşehir Belediyesi birim amirleri eşlik etti.

Ayvalık'ta muhtarların ve mahalle sakinlerinin doğrudan dile getirdiği sorunların çözümü için verilen talimatların ardından gözler, özellikle yağmur suyu altyapısı ve yol düzenlemeleri konusunda atılacak somut adımlara çevrildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Ayvalık'taki temaslarında; CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan'ın yanı sıra büyükşehir birim amirleri yalnız bırakmadı.