Burhaniye'de Sahil Huzurevine bayram ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 103. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, CHP İlçe yönetimide Özel Sahil Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret ederek yaşlıların bayram sevincini paylaştı. Yaşlıların ellerini öpüp, onlarla sohbet CHP İlçe Başkanı Burak Filiz ve ekibi huzurevi sakinleriyle ağaç dikti.

Sahil Huzurevi yetkilileri tarafından karşılan CHP Ekibi yaşlıları sevindirdi. CHP İlçe Başkanı Burak Filiz ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz ağaç dikimiyle Cumhuriyetimizin köklü değerlerini ve geleceğe duyduğumuz umudu simgeledik. Çünkü ağaçlar kökleriyle, Cumhuriyetimiz değerleriyle yaşar; her ikisi de geleceğe umut olur. Ardından Atatürk’ün sevdiği ezgilerin canlı müzik eşliğinde seslendirildiği pasta kesimiyle Cumhuriyet Bayramımızı büyüklerimizle birlikte kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet" sözlerine yer verdi.