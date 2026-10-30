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        Balıkesir Emir Can İğrek'in şarkılarıyla coştu

        Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir, Cumhuriyet Bayramı'nda tek yürek oldu. Saat 19.23'e başlayan Fener Alayı'nın ardından Kuvayımilliye Meydanı'nı dolduran binler, Emir Can İğrek şarkılarıyla coştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizim için Cumhuriyet Bayramı kutlaması bir gün değil, 365 gündür." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Balıkesir Emir Can İğrek'in şarkılarıyla coştu

        Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir, Cumhuriyet Bayramı'nda tek yürek oldu. Saat 19.23'e başlayan Fener Alayı'nın ardından Kuvayımilliye Meydanı'nı dolduran binler, Emir Can İğrek şarkılarıyla coştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizim için Cumhuriyet Bayramı kutlaması bir gün değil, 365 gündür." dedi.

        Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Halk Koşusu yediden yetmişe tüm vatandaşları bir araya getirdi. Cumhuriyet Halk Koşusu'nun ardından Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı vesilesiyle düzenlenen "Fener Alayına" binlerce kişi katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde saat 19.23'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Kuvayımilliye Meydanı'nda sona erdi. Cadde ve sokakları kırmızı beyaza boyayan binlerce Balıkesirli hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" sloganları attı. Yediden yetmişe herkes ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın'ın katılımıyla gerçekleşen Fener Alayı'na CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Meşaleler ve marşlar eşliğinde gerçekleşen muazzam Fener Alayı'nda yediden yetmişe herkes tek yürek oldu. Genç yaşlı binlerce Balıkesirli, Cumhuriyet Bayramının coşkusunu hep birlikte yaşadı.

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        *"Cumhuriyet'i 365 gün yaşatıyoruz"*

        Kuvayımilliye Meydanı'nda yürüyüşün sona ermesiyle binlerce Balıkesirli, Emir Can İğrek konseriyle coştu. Konserde kalabalığa hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de Cumhuriyetin 103. yılının büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi. Balıkesir'in Milli Mücadele'nin başladığı şehir olduğunu söyleyen Akın, "Balıkesir, ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yerdir. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilir. 16'sında yiğit Balıkesirliler Alaca Mescit'te bir araya gelir. İşte bizler o yiğitlerin torunlarıyız. Bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan evlatlarıyız. Bugün en büyük bayram. Bu bayramımızı birlik ve beraberlik içerisinde her zaman olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutladık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun ilkelerine bağlı bir şekilde çok çalışıyoruz. Bizim için Cumhuriyet Bayramı kutlaması bir gün değil. 365 gün, hayatımız boyunca emanete sahip çıkmanın gururuyla, mutluluğuyla, huzuruyla Atatürk'ün yanındayız. Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kuvayımilliye kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 103. yılı kutlu olsun! Yaşasın Kuvayımilliye ruhu. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.

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