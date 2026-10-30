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        Özbekistanlı 9 akademisyene sertifika verildi BAÜN'de bulunan Özbek Akademisyenin programlarını tamamladı

        Özbekistan IMPULS BSR kurumundan Balıkesir Üniversitesine akademik iş birliği ve bilgi paylaşımı faaliyetleri kapsamında gelen 9 akademisyene, üniversitede gerçekleştirdikleri iki haftalık programın tamamlanmasının ardından sertifikaları takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Özbekistanlı 9 akademisyene sertifika verildi BAÜN'de bulunan Özbek Akademisyenin programlarını tamamladı

        Özbekistan IMPULS BSR kurumundan Balıkesir Üniversitesine akademik iş birliği ve bilgi paylaşımı faaliyetleri kapsamında gelen 9 akademisyene, üniversitede gerçekleştirdikleri iki haftalık programın tamamlanmasının ardından sertifikaları takdim edildi.

        Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde çeşitli akademik faaliyetlere katılan konuk akademisyenler için düzenlenen sertifika takdim programına, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Öğr. Gör. Bülent Duman ile konuk akademisyenler katıldı.

        Sertifikaları konuk akademisyenlere takdim eden BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Özbekistan IMPULS BSR kurumundan gelen akademisyenleri Balıkesir Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Oğurlu, gerçekleştirilen programın iki kurum arasındaki akademik ilişkilerin gelişmesine ve üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağladığını belirtti.

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        Konuk akademisyenler ise Balıkesir Üniversitesinde geçirdikleri süre boyunca gerçekleştirilen akademik çalışmalar ve kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya teşekkür etti.

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