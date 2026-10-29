Balıkesir Büyükşehir; "Kurtuluşun Adı: Biz" Bağımsızlık mücadelesini sahneye taşıdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kurtuluşun Adı: Biz" dans gösterisi, Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’in bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’e uzanan tarihi yolculuğunu sahneye taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 103. Yıl dönümünü Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’in köklü tarihine ve bağımsızlık mücadelesine yakışan özel bir gösteriyle kutladı. Bu kapsamda sanat yönetmenliğini Aykut Bıçakçı’nın üstlendiği "Kurtuluşun Adı: Biz Balıkesir" isimli dans gösterisi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Kurtuluşu ve Cumhuriyet’e giden yolda verilen destansı mücadeleyi konu alan gösteri, izleyicilerden büyük bir beğeni topladı. Vatandaşların yoğun ilgiyle salonu doldurduğu gösteride kurtuluş destanı ustalıkla ele alındı. Balıkesir Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sevinç Baykan Özden’in de katıldığı etkinlikte, tarihi mücadele dansın etkileyici anlatımıyla yeniden canlandırıldı. Salonu dolduran vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti.

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Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de Cumhuriyet Bayramı’nın coşku dolu etkinliklerle kutlandığını söyleyen vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen "Kurtuluşun Adı: Biz" isimli gösteriyi çok beğendiklerini dile getirdiler. Anlamlı bir etkinliğin hayata geçirildiğini söyleyen vatandaşlar, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu gösteriyi çok beğendik. Tarihimizde verilen destansı mücadeleyi, gurur dolu o günleri yeniden hatırlamak çok güzeldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.