Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi’nde bir kedi, çıktığı ağacın yüksek dallarında mahsur kaldı. Kedinin kendi imkânlarıyla aşağıya inemediğini fark eden mahalle sakinleri, hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ancak çabalar sonuçsuz kalınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yardım istendi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi ağaçtan indirerek sahibine teslim etti. Kedisine yeniden kavuşan sahibi rahat bir nefes aldı.