Sındırgı'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu stadyuma taştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende, 29 Ekim’in taşıdığı tarihî önem ve Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarılmasının önemi ön plana çıktı.

Kutlama programı, stadyumda gerçekleştirilen geçit töreniyle devam etti. Öğrencilerin ve törene katılan grupların geçişiyle bayram coşkusu yaşanırken, protokol üyeleri ve vatandaşlar töreni takip etti.

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Programın sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin başarılarının ödüllendirildiği törenin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona erdi.

Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Turgay Özgüler, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.