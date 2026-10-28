Burhaniyeli öğrenciler bilgi yarışmasında Balıkesir ikincisi oldu

Balıkesir’de düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması il finali yapıldı. Yarışmada il ikincisi olan Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrenceleri ilçenin gururu oldu.

Burhaniye’ de Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri Balıkesir de düzenlenen bilgi yarışmasında il ikincisi oldu. Başarılı öğrenciler ilçenin gururu haline gelirken, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal’ın elinden aldı. Başarılı öğrencileri kutlayan Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Bakanlığımızın ortaöğretim öğrencilerine düzenlediği "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" nda ikinci olan Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri ödüllerini İl Milli Eğitim müdürümüz Selehattin Kal’ın elinden aldı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.