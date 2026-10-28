Burhaniye'de Bisiklet Turu'na 49 öğrenci katıldı

Burhaniye’de Nadir Tolun Ortaokulu'nda görevli öğretmen Altuğ Keskin’in önderliğinde düzenlenen bisiklet turuna 49 öğrenci katıldı. Tura katılan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Kuvayı Milliye Anıtı' nda başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanında sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama da "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Bisiklet Turu' Kuvayı Milliye Anıtı' nda toplu fotoğraf çekimi ile başladı. Nadir Tolun Ortaokulu'nda görevli öğretmenimiz Altuğ Keskin önderliğinde 49 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen tur Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi" sözlerine yer verildi.

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