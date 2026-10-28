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        Balıkesirspor - Arnavutköy Belediyesi FSK: 1-0

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Balıkesirspor - Arnavutköy Belediyesi FSK: 1-0

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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