Balıkesirspor - Arnavutköy Belediyesi FSK: 1-0

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.

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