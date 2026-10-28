Öğretmen, Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaretten tutuklandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sosyal medya hesabından Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen F.Ç. tutuklandı.

Edremit'te sanal medya hesabından Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle öğretmen F.Ç., dün okuldaki görevinden uzaklaştırılıp, gözaltına alındı. Balıkesir Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medyasında kutsal bayrağımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, ilgili şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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Polisteki işlemleri tamamlanan öğretmen, F.Ç., bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.