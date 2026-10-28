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        Balıkesir'deki Ulus Dağı ve ormanlar sonbaharın renklerine büründü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Balıkesir'deki Ulus Dağı ve ormanlar sonbaharın renklerine büründü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla renklendi.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki ağaçların yaprakları renk değiştirirken çam, meşe ve çınar ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dikkati çekti.

        Doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla öne çıkan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor.

        Sonbaharın renklerini yansıtan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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