Balıkesir'deki Ulus Dağı ve ormanlar sonbaharın renklerine büründü

Doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla öne çıkan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla renklendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.