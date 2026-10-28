Sındırgı'da Cumhuriyet coşkusu Ulus dağı zirvesine taşındı 150 kişi Türk Bayrakları ile Ulus Dağı'na yürüdü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 150 doğasever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ulus Dağı'nda 13 kilometre yürüdü. Sonbaharın renklerine bürünen dağda oluşan renkli görüntüler, Cumhuriyet coşkusuyla birleşti.

Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Spor Kulübü (BALDAK) iş birliğinde düzenlenen "Ulus Dağı Doğa Yürüyüşü", Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir renk kattı. Yaklaşık 150 doğasever, Ulus Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde zirveye doğru yürüyüşe geçti.

Sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarına bürünen Ulus Dağı'nda gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, 13 kilometrelik parkur boyunca hem doğanın tadını çıkardı hem de Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen doğaseverler, dağın zirvesinde renkli görüntüler oluşturdu."

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"Cumhuriyet coşkusunu doğanın kalbinde yaşadılar"

Cumhuriyet coşkusunu Ulus Dağı'nın eşsiz doğasında yaşamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirmekten ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Serkan Sak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet coşkusunu ilçenin doğal güzellikleri arasında vatandaşlarla birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sak, "Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını, Sındırgı'mızın en güzel doğal miraslarından biri olan Ulus Dağı'nda hemşehrilerimizle birlikte yaşadık."

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Balıkesir Dağcılık Kulübü başkanı Melike Günaydın "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Ulus Dağı'nın eşsiz doğasında, Türk bayraklarımız eşliğinde kutlamaktan büyük mutluluk duyduk. Etkinliğimize katılarak bu güzel coşkuyu bizimle paylaşan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum. Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Sındırgı Belediyesine ve Belediye Başkanımız Serkan Sak'a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya, doğa sevgisini yaygınlaştırmaya ve vatandaşlarımızı doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.