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        Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı sebebiyle tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan ortaokul öğretmeni tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı sebebiyle tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan ortaokul öğretmeni tutuklandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya platformları üzerinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sırasında, "BARYEK" kullanıcı adıyla Instagram üzerinden herkese açık olarak yapılan bir paylaşımın suç unsuru içerdiği değerlendirildi. Söz konusu paylaşımın, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarını oluşturabileceği kanaatine varılması üzerine durum nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi.

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        Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı gerçekleştiren sosyal medya hesabının, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki F.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada, 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan F.Ç., emniyet ve savcılık sorgusunun ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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