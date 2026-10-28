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        GMKA Desteğiyle Atköy Kooperatifinde güneş enerjisi dönemi

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı kapsamında desteklenen "Atköy GES Tesisi Projesi", Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hayata geçirildi. Güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan yatırımla kooperatifin enerji giderlerinin azaltılması ve üretim faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:51 Güncelleme:
        GMKA Desteğiyle Atköy Kooperatifinde güneş enerjisi dönemi

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı kapsamında desteklenen "Atköy GES Tesisi Projesi", Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hayata geçirildi. Güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan yatırımla kooperatifin enerji giderlerinin azaltılması ve üretim faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında sağlanan destekler, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına katkı sunuyor.

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        Üretimde güneş enerjisinden yararlanılıyor

        Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı alanında faaliyet gösteren Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde kurulan güneş enerjisi sistemiyle, üretimde ihtiyaç duyulan elektriğin bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması sağlandı.

        Enerji giderlerinin azaltılmasıyla kooperatifin mali yapısının güçlendirilmesi ve elde edilen tasarrufun üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönlendirilmesi hedefleniyor. Yatırımın, şebekeden temin edilen elektrik ihtiyacını azaltarak enerji maliyetlerindeki değişimlerin kooperatif üzerindeki etkisini hafifletmesi de bekleniyor.

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        "Enerji giderlerimizde yüzde 60 tasarruf sağladık"

        Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (Balıkesir HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, projenin kooperatif açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Kooperatifimizde süt işleme ve peynir üretimi faaliyetlerimizi sürdürürken enerji giderleri maliyetlerimiz içerisinde önemli bir yer tutuyor. GMKA desteğiyle hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi yatırımı sayesinde enerji giderlerimizde yüzde 60 oranında tasarruf sağladık. Bu tasarruf, kooperatifimizin kaynaklarını daha verimli kullanmamıza ve üretim faaliyetlerimizi daha güçlü bir mali yapıyla sürdürmemize katkı sunuyor. Kendi elektriğimizi güneşten üretmekten ve çevreye duyarlı bir üretim anlayışını kooperatifimize kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımın bölgemizdeki diğer kooperatiflere de örnek olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine destek veren GMKA’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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        "Kooperatiflerin yeşil dönüşümü kırsal kalkınmayı güçlendiriyor"

        GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, projenin yenilenebilir enerji kullanımını kooperatifçilikle buluşturan bir uygulama olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        "Kooperatiflerimiz, yerel üretimin devamlılığında ve üreticilerimizin ortak hareket etme kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin güneş enerjisi yatırımı, üretim maliyetlerinin azaltılması ile çevresel sürdürülebilirliğin birlikte ele alındığı somut bir örnek oluşturuyor. Enerji giderlerinden sağlanan tasarrufun kooperatifin üretim gücüne ve ortaklarına sunduğu hizmetlere katkı sağlamasını önemsiyoruz.

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        SoGreen kapsamında desteklediğimiz yatırımlarla yeşil dönüşümün sağladığı imkânları bölgemizdeki kooperatifler ve üreticiler için erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Yerel kaynakları değerlendiren, yenilenebilir enerji kullanımını artıran ve üreticilerin ekonomik dayanıklılığını güçlendiren uygulamaların yaygınlaşması, Güney Marmara’nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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