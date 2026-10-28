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        Balıkesir'den 124 milyon 418 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Balıkesir'den eylül ayında 124 milyon 418 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 75 milyon 50 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Balıkesir'den 124 milyon 418 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Balıkesir'den eylül ayında 124 milyon 418 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 75 milyon 50 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 5,6 arttığı açıklandı

        Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2026

        Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 5,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 31 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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        OcakEylül döneminde ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 5,3 arttı

        Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 artarak 281 milyar 919 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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