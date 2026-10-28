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        Üniversiteler arası "Kırmızı Fular Ödülleri" yarışması başvuruları başladı

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fikir ve Reklam Topluluğunca (FİKRET) düzenlenen "Kırmızı Fular Ödülleri" reklam yarışması için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Üniversiteler arası "Kırmızı Fular Ödülleri" yarışması başvuruları başladı

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fikir ve Reklam Topluluğunca (FİKRET) düzenlenen "Kırmızı Fular Ödülleri" reklam yarışması için başvurular başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ve COP31 destekleriyle "Bu Toprakların Fikri" temasıyla organize edilen yarışmaya, ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek.

        Sürdürülebilirlik odaklı yarışmada öğrencilerden, kendi kampüslerinden getirecekleri toprakları Bandırma'ya ulaştırmaları isteniyor. Toplanan topraklar, yerleşkeye dikilecek zeytin ağaçlarının kökleriyle buluşturulacak.

        En az iki, en fazla üç öğrenci ve bir danışman akademisyenden oluşacak ekipler, hazırladıkları kampanyaları 18 Kasım'a kadar teslim edebilecek.

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        Ön elemeyi geçecek 10 ekip​​​​​​​, 27 Kasım'da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde jüri karşısında sunum yapacak.

        Adil rekabetin sağlanması amacıyla ev sahibi üniversitenin öğrencileri yarışmada yer alamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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