Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dronla takibe alarak bir süre izledikleri kamyonetteki firari hükümlü A.D'yi Avcılar Mahallesi yakınlarında yakaladı.

Jandarma, "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin Avcılar Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte çalıştığını tespit etti.

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