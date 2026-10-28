Edremit'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

Program kapsamında Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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