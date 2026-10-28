Ayvalık'ın zeytinle yazılan tarihi, Kırlangıç'ta yeniden hayat buluyor Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi, 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali ile birlikte Tarihi Sabunhane Salonu'nda kapılarını açıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kentin yüzyıllara dayanan zeytin ve zeytinyağı kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi, yeni adresi Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nda ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali ile birlikte kapılarını açacak galeri, Ayvalık’ın zeytinle şekillenen tarihine ve üretim kültürüne ışık tutacak.

Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden işlevlendirilen tarihi Sabunhane Salonu, yalnızca bir sergi alanı olarak değil, yıl boyunca panellerin, söyleşilerin ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği çok amaçlı bir merkez olarak da hizmet verecek.

REKLAM

Zeytinin geçmişi, kültürün geleceğiyle buluşacak

Ayvalık’ın kültürel mirasına yeni bir değer kazandırması hedeflenen galeri, kentin zeytin ve zeytinyağıyla özdeşleşen kimliğini ziyaretçilere tanıtacak.

Ayvalık Belediyesi, tarihi mekânın yeni işleviyle hem zeytin kültürünün yaşatılmasını hem de kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Festivalle birlikte açılacak galeri, Ayvalıklıları ve kente gelen konukları zeytinin geçmişten günümüze uzanan hikâyesini keşfetmeye davet ediyor.