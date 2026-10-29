29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 103'üncü Yıl Dönümü törenlerle kutlandı. Dün öğle saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar bugün de Kurtdereli Spor Salonunda devam etti.

Kutlama Programının bugünkü bölümü Valilik Kuvayi Milliye Salonunda düzenlen "Tebriklerin Kabulü" töreni ile başladı. Tebriklerin kabulünün ardından Kurtdereli Spor Salonunda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının seslendirildiği kutlamalarda daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende ayrıca şiirler okundu. Kurtdereli Spor Salonundaki tören Askeri Bando'nun seslendirdiği marşlarla sona erdi.

REKLAM

Ustaoğlu, "Aziz Milletimiz Tüm Mazlum Milletlere Umut ve İlham Kaynağı Olmuştur"

Törende konuşan Vali Ustaoğlu Cumhuriyeti ilan edilmesiyle hem bağımsızlığın kazanıldığını hem de tüm dünyaya tarihi ve stratejik bir cevap verildiğini belirtti. Ustaoğlu, "Aziz Milletimizin, tarihine şerefle nakşettiği Kurtuluş Savaşı Destanı'nın son mısrası ve kazandığı hürriyetinin tescili niteliğinde olan Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Şurası açıktır ki, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve Anadolu'daki bin yıllık varlığı ile Aziz Milletimiz, ortaya koyduğu medeniyet değerleri, vicdan ve merhametiyle her daim sadece kendisi için değil, tüm insanlığın, hak ve adaletin nam ve hesabına hareket etmiştir. Geçen yüzyılın başında bize hayat hakkı tanımayan, medeniyetimizi boğmaya yeltenen emperyalizme karşı bu Aziz Milletin evlatları, hem bağımsızlığını kazanmış hem de Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Cumhuriyeti ilan ederek tüm dünyaya tarihi ve stratejik bir cevap vermiştir. Aziz Milletimizin sömürgeciliğe verdiği bu cevap kendisiyle sınırlı kalmamış, dünyada sömürgeci güçlerin baskısı altında bulunan tüm mazlum milletlere de bir umut ve ilham kaynağı olmuştur." şeklinde konuştu.

REKLAM

Ustaoğlu, "Alaca Mescit, Millî Direnişe Öncülük ve Liderlik Etmiştir"

Alaca Mescit'te yakılan istiklâl ateşinin, şehrin dört bir yanına yayılarak millî direnişin örgütlenmesine öncülük ve liderlik ettiğini sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, "Şehit ve Gazilerimizin kanlarıyla kurduğumuz ülkemize yönelik saldırılar, elbette ki farklı alanlarda ve farklı yöntemlerle halen devam etmektedir. Vesayetin her türlüsünü, darbelerden ekonomik saldırılara, anarşiden teröre kadar pek çok araçla 20. yüzyıl boyunca ısrarla sürdüren emperyalizm, son mermisini de 15 Temmuz'da atmış ancak tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Aziz Milletimizin "iman dolu göğsü"nü geçememiştir. Kuvâyi Milliye Şehri Balıkesir'imiz, bu iradenin Millî Mücadele yıllarında güçlü biçimde hayat bulduğu merkezlerden biri olmuştur. Alaca Mescit'te yakılan istiklâl ateşi, şehrimizin dört bir yanına yayılarak millî direnişin örgütlenmesine öncülük ve liderlik etmiştir." diye belirtti.

REKLAM

"Ecdadımızdan aldığımız emaneti gelecek nesillere taşıyoruz"

Balıkesir'in tarihinden aldığı güçle üretmeye, gelişmeye ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Ustaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir." sözleri, Cumhuriyetimizin hangi tarihî mücadele ve irade üzerine kurulduğunu ortaya koymaktadır. Ecdadımızdan aldığımız Cumhuriyet emanetini, gelecek kuşaklara daha güzel şekilde bırakmak için yüksek bir motivasyona sahibiz, ileriye bakıyoruz ve hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. İnsansız hava aracı teknolojisinden yazılım teknolojisine kadar pek çok alanda elde ettiğimiz gelişmeyle, teröre ve bölgesel istikrarsızlığa karşı verdiğimiz amansız mücadeleyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyıl başından itibaren yakaladığımız gelişme trendimizi, geleceğe taşıyoruz. Bizim sorumluluğumuz, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak ülkemizi daha ileriye taşımak, milletimizin huzur ve refahını yükseltmek ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Balıkesir'imiz de tarihinden aldığı güçle üretmeye, gelişmeye ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecektir." sözleriyle tüm Balıkesirlilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

REKLAM

Kutlama Töreni günün anlam ve önemi dolayısıyla şiirlerin okunmasıyla devam etti. Salondaki Balıkesirlilerin alkışlarla eşlik ettiği halk oyunları ve şarkılar protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Törene Vali İsmail Ustaoğlu ile beraber Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.