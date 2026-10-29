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        Balıkesirspor Kavçak ile dolu dizgin

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını bir üst tura yazdırmanın sevincini yaşadı. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada ilk yarının golsüz sona ermesinin ardından 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçip 90 dakikayı zaferle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı kupaya da yansıttı. Balıkesirspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplarken; kupada yine teknik patron Kavçak ile 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Balıkesirspor Kavçak ile dolu dizgin

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını bir üst tura yazdırmanın sevincini yaşadı. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada ilk yarının golsüz sona ermesinin ardından 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçip 90 dakikayı zaferle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı kupaya da yansıttı. Balıkesirspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplarken; kupada yine teknik patron Kavçak ile 2'de 2 yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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