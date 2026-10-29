Cumhuriyet Bayramında, Kore Gazisi'ne gösterilen saygı tebrikat törenine damga vurdu

Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edremit’te düzenlenen resmi tebrikat töreninde, Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz’a gösterilen vefa ve saygı dikkat çekti. Törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, gazinin elini öperek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Edremit Kaymakamlığı Kabul Salonu’nda resmi tebrikat töreni gerçekleştirildi.

Törende Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ile Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz tebrikleri kabul etti.

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Askeri ve sivil erkanın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı törende en dikkat çeken anlar, Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz’a gösterilen saygı oldu.

Protokol üyeleri ve davetliler, Cumhuriyet’in yaşayan tanıklarından biri olan Kore Gazisi Yormaz’ın elini öperek bayramını kutladı. Törene katılanların bu anlamlı davranışı salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gazilere verilen değerin bir kez daha ortaya çıktığını belirten katılımcılar, Ahmet Şükrü Yormaz’a sağlıklı ve uzun ömür dileklerinde bulundu.

Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen tebrikat töreni, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.