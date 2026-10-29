Kıraç konseriyle Cumhuriyet coşkusu

Edremit’te Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar, sanatçı Kıraç’ın Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği konserle taçlandı. Yağmura rağmen meydanı dolduran binlerce vatandaş, sevilen sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kıraç konseri, Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı.

Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yağışlı havaya rağmen meydanı dolduran binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konser öncesinde Altınkum Mahallesi’nden başlayan fener alayıyla vatandaşlar Akçay Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Marşlar ve sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından sahneye çıkan Kıraç, sevilen eserleriyle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Konsere katılanlar sanatçının şarkılarına eşlik ederken, meydanda kırmızı beyaz görüntüler hakim oldu. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu müzik eşliğinde kutladı.

Başkan Ertaş’tan teşekkür

Gecenin sonunda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve eşi Gülhan Ertaş tarafından sanatçı Kıraç’a çiçek takdim edildi. Başkan Ertaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlara ve sahne performansıyla geceye renk katan Kıraç’a teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, yağmura rağmen meydanı dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.