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        Ayvalık'ta Cumhuriyet coşkusu salonlara sığmadı

        Ayvalık'ta yağmura rağmen salonlara sığmayan katılım, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında kentte yaşanan coşku ve birlikteliğin güçlü bir göstergesi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Ayvalık'ta Cumhuriyet coşkusu salonlara sığmadı

        Ayvalık’ta yağmura rağmen salonlara sığmayan katılım, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında kentte yaşanan coşku ve birlikteliğin güçlü bir göstergesi oldu.

        Ayvalık’ta Cumhuriyet’in 103’üncü yılı, yağış nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Salonu’nda düzenlenen törenlerle yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Cumhuriyet’in ışığını geleceğe taşımak, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir" dedi.

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Yağış nedeniyle kapalı alana alınan kutlamalara yüzlerce vatandaş katılırken, salon Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanına ve bayram sevincine sahne oldu.

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        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kaymakamlık binasında düzenlenen tebrikat törenine katılarak başladı. Ergin, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen resmî törenlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        "Ayvalık’a yakışır bir bayram yaşadık"

        Cumhuriyet Bayramı’nın Ayvalık’ta her yıl artan bir katılım, sevgi ve inançla kutlandığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin,"Geleceğe ışık tutan, Cumhuriyet’in aydınlık yüzünü yansıtan bir kutlama oldu Ayvalık’ım. Bayram havasındaki güne Kaymakamlık’taki tebrikat töreniyle başladık. Ardından bayram kutlamalarımızı, eski bayramlardaki gibi Ayvalık’a yakışır şekilde gerçekleştirdik. Salonlara sığmayan yüzlerce hemşehrimizle birlikte Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir coşkuyla kutladık" diye konuştu.

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        "Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak görevimiz"

        Cumhuriyet değerlerinin Ayvalık’ın kent kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, Cumhuriyet’in kazanımlarını korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti. Başkan Ergin, "Cumhuriyet’in ışığını geleceğe taşımak, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir" diyerek Cumhuriyet Bayramı’nın taşıdığı tarihsel sorumluluğu bir kez daha dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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