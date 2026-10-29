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        Edremit'te Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, yağışlı hava nedeniyle Şehit Hamdibey Meydanı yerine Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda ödül törenleri ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Edremit'te Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, yağışlı hava nedeniyle Şehit Hamdibey Meydanı yerine Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda ödül törenleri ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü.

        Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Edremit Kaymakamı Zafer Engin gerçekleştirdi. Kutlamalara Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Halk oyunları büyük beğeni topladı

        Program kapsamında sahne alan halk oyunları ekibi tarafından sergilenen gösteriler izleyicilerden alkış aldı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı etkinliklerde öğrenciler tarafından şiirler okunurken çeşitli gösteriler de sahnelendi.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen program, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi.

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