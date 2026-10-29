Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'ndeki ağaçta mahsur kalan kediyi mahalle sakinleri kediyi çıktığı yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istediler.
İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağaca merdivenli araç yardımı ile ulaştı.
Çıktığı yerden inemeyen kedi, itfaiye erlerinin yardımı ile kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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