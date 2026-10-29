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        Burhaniye'de Cumhuriyet coşkusu salona sığmadı

        Burhaniye ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Atatürk Spor Salonunda kutandı. Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in törene katılanların bayramını kutlaması ile başlayan törenler büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Burhaniye'de Cumhuriyet coşkusu salona sığmadı

        Burhaniye ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Atatürk Spor Salonunda kutandı. Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in törene katılanların bayramını kutlaması ile başlayan törenler büyük ilgi gördü.

        Atatürk Spor Salonunu dolduran vatandaşlar, gösterileri izlerken, türbinler de bayraklarla coşkuya eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kaymakam Cumalı Atilla, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Kaymakam Atilla konuşmasında, "Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugünün tarihi önemiyle başı dik turan bir milletin evlatları olarak büyük bir gururu, tarihsiz bir heyecanı ve deyin bir millet bilincini yüreğimizde yaşıyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün cumhuriyetimizin yıl dönümü olduğu kadar bir milletin kendisine olan inancının, bağımsızlığına olan bağlılığının ve geleceğe dönük umudun da bayramıdır "dedi. Konuşmanın ardandan öğrenciler, jimnastik gösterileri yaptı. Şiirler okundu. Müziğin ritmine uyan kadınlar oyunlar oynadı. Halk Oyunları gösterilerinin ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından ödülleri verildi. Törenin sonunda 103 kişilik halk oyunları ekibinin zeybek gösterileri yoğun ilgi gördü.

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