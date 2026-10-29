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        Başkan Ahmet Akın: "Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız"

        Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenlerine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Büyük bir mücadelenin eseri olan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Başkan Ahmet Akın: "Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız"

        Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenlerine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Büyük bir mücadelenin eseri olan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun ev sahipliğinde Valilikte gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Tebrikleri Kabul Töreni’ne katıldı. Kutlama programı, Kurtdereli Spor Salonu’nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni’nde Vali İsmail Ustaoğlu konuşma gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterileriyle renklenen programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okudular. Askeri bando tarafından seslendirilen marşlarla sona eren törene; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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        Vali Ustaoğlu: "Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın gurur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz"

        Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni’nde günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Aziz milletimizin, tarihine, şerefle nakşettiği Kurtuluş Savaşı Destanı’nın son mısrası ve kazandığı hürriyetinin tescili niteliğinde olan Cumhuriyetimizin 103. Yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Akın: "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun"

        Törenin sona ermesiyle vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla törene katılan öğrencilerle de yakından ilgilenen Başkan Akın, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Balıkesir’imizde 29 Ekim’in coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kuvayımiliye şehrimize yakışan bir şekilde bugün Cumhuriyet’imizin 103. Yaşını kutluyoruz. Tam 103 yıl önce Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdı. Biz Cumhuriyet’in evlatlarıyız! Onun bize kazandırdığı hakların özgürlüklerin ve değerlerin kıymetini biliyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizinden yürümekten de büyük bir onur duyuyoruz. Cumhuriyet’imizin 103. yılı kutlu olsun."

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