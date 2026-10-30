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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Feridun Düzağaç sahne aldı Ünlü sanatçı seyircilerin arasına inerek unutulmaz bir geceye imza attı

        Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Feridun Düzağaç sahne aldı Ünlü sanatçı seyircilerin arasına inerek unutulmaz bir geceye imza attı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı ve 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, binlerce hayranına müzik ve coşku dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı, konser sırasında sergilediği sürprizlerle de Ayvalıklıların gönlünü fethetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 01:03 Güncelleme:
        Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Feridun Düzağaç sahne aldı Ünlü sanatçı seyircilerin arasına inerek unutulmaz bir geceye imza attı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı ve 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, binlerce hayranına müzik ve coşku dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı, konser sırasında sergilediği sürprizlerle de Ayvalıklıların gönlünü fethetti.

        Ayvalık Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı ve 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali etkinlikleri, Feridun Düzağaç konseriyle adeta zirveye ulaştı.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve binlerce vatandaşın katıldığı konserde, ünlü sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Zaman zaman duygusal, zaman zaman hareketli anların yaşandığı gecede Ayvalıklılar, Düzağaç'ın unutulmaz eserleriyle nostalji dolu bir müzik yolculuğuna çıktı.

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        Balonların tamamını satın alıp çocuklara dağıttı

        Konserin en renkli anlarından biri ise Feridun Düzağaç'ın çocuklara yaptığı sürpriz oldu. Konser alanında balon satan bir kadının elindeki tüm balonları satın alan ünlü sanatçı, balonları minik hayranlarına hediye etti. Düzağaç'ın bu jesti izleyicilerden büyük alkış aldı.

        Sahneden indi, binlerce hayranıyla kucaklaştı

        Sahnedeki samimi tavırlarıyla dikkat çeken Feridun Düzağaç, konserin bir bölümünde seyircilerin arasına girerek şarkılarını hayranlarıyla omuz omuza söyledi. Ünlü sanatçının bu sürpriziyle coşkunun doruğa ulaştığı konser alanında, binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

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        Başkan Ergin: "Böylesi değerli bir sanatçıyı ağırlamaktan mutluyuz"

        Gecede vatandaşlara seslenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlayarak, bu yıl 21'incisini düzenledikleri Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Feridun Düzağaç gibi değerli bir sanatçıyı Ayvalık'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Müziğin, Cumhuriyet coşkusunun ve festival heyecanının buluştuğu gece, binlerce Ayvalıklının hafızasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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