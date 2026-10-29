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        Balıkesir'de sağanak ulaşımı aksattı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Balıkesir'de sağanak ulaşımı aksattı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

        Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda, sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi.

        Göçük nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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