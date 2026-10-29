Balıkesir'de sağanak ulaşımı aksattı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Giriş: 29.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda, sel sularının etkisiyle göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı.
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