Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasadı ve Turizm Festivali başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasadı ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Borsası, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Üreticileri Kooperatifinin işbirliğinde düzenlenen festival kapsamında ilk olarak Dr. Fazıl Doğan Meydanı'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık'taki 22 bin hektar tarım arazisinin 17 bin 500 hektarında zeytin üretimi yapıldığını belirtti.

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Zeytinin bölge ekonomisindeki önemine değinen Ustaoğlu, üreticilerin devletin tarım politikaları ve yeni desteklerle güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da kentin tarımsal üretim potansiyeline dikkati çekerek, zeytin ve zeytinyağının bölge ekonomisine ve ülke tarımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Balıkesir'de yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı bulunduğuna işaret eden Akın, Körfez bölgesinin zeytin ve zeytinyağında marka değeri ve kalite açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da zeytin üretiminin önemine değinerek, tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

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Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını savundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinin ilçe için yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda yaşam kültürünün ve geçmişten gelen mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kadın El Emekleri ve Zeytinyağı Lezzetler Pazarı ile Zeytin ve Zeytinyağı Büyük Festival Pazarı'nın açılışı yapıldı.