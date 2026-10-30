Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali coşkuyla başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali görkemli bir törenle başladı. Tarihi Macaron Çarşısı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, zeytinin kentin turizmi ve ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önem ile üreticinin sahadaki sorunları masaya yatırıldı.

Macaron Çarşısı'ndan meydana festival yürüyüşü

Festivalin açılış programı, Tarihi Macaron Çarşısı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen renkli festival yürüyüşüyle start aldı. Korteje il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. Törenin ilk konuşmasını Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca gerçekleştirdi.

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Başkan Mesut Ergin: "Zeytin bu kentin hafızası ve en değerli mirasıdır"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinin yalnızca ekonomik bir değer değil, bir kültür olduğunu belirterek şunları söyledi:"Zeytin bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil, bu kentin hafızası, yaşam biçimi ve en değerli mirasıdır. Ayvalık'ın geçmişi zeytine dayanıyor, geleceğinde de mutlaka olacaktır. İlçemizde yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacımız bulunuyor. Mutlu Köyümüzde ise bin 100 yaşını aşmış tescilli bir anıt ağacımız var. Bizim görevimiz bu mirası korumak ve çocuklarımıza güçlü şekilde bırakmaktır. Ayvalık denildiğinde deniz, tarih ve adalar kadar zeytin ve zeytinyağı da gelir; burada zeytin ile turizm birbirinden ayrı düşünülemez. Ayvalık zeytinyağının taklit edilmesi ve tağşiş yapılması hem emeğe hem güvene darbe vuruyor. Öte yandan artan akaryakıt fiyatları, toplama yevmiyeleri ve yetersiz desteklemeler nedeniyle zeytin dalda kalıyor. Zeytinciyi zorda bırakan bu maliyet yükünün üzerine hep birlikte düşünmeliyiz."

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Ahmet Akın: "Balıkesir 13 milyon ağaçla Türkiye'nin üretim üssü"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kentin üretim potansiyeline dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'imiz 13 milyona yakın zeytin ağacıyla Türkiye'deki en büyük üretim kapasitesine sahip illerin başında geliyor. Özellikle Körfez bölgemiz olan Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye zeytin ve zeytinyağında hem kalite hem marka değeri açısından Türkiye'nin birincisidir. Bizler de üreticilerimizi desteklemek adına bu sene 500 üreticimize eğitim verdik. BAÇEM bünyesinde dünyada yetişen 125 zeytin çeşidinin 95'inin fidelerini ve üretim yol haritalarını içeren merkezi hayata geçirdik. 'Tarımda Balıkesir Modeli' ile üreticimizin refahını ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz."

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Milletvekillerinden tarım politikası vurgusu

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Meclis çatısı altında üreticiyi koruyacak adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, "Ürün miktarı açısından bereketli bir sezon yaşanmasına rağmen ürünün hak ettiği değeri bulamadığını görüyoruz. Üretim maliyetlerini düşürecek, istikrarı sağlayacak doğru tarım politikalarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise zeytinin barışı ve emeği simgelediğini ifade ederek, "Var yılında üreticimizin sevinemediğine şahit oluyoruz. Sahada 76 yaşındaki üreticimiz hayatında ilk kez maliyetler nedeniyle zeytinini dalında bıraktığını söylüyor. Bu toprakların huzuru ve refahı için çiftçimizin yanında durmak ve sorunları çözmek ortak görevimizdir" diye konuştu.

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Vali İsmail Ustaoğlu: "Ayvalık Körfez'in parlayan incisi"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık'ın tarımsal kimliğinin uluslararası arenada temsil edildiğini belirterek, "Ayvalık, 22 bin hektarlık tarım arazisinin 17 bin 500 hektarında zeytin üretimi yapılan kadim bir şehrimizdir. İlçe halkının yaklaşık yüzde 80'inin temel geçim kaynağı zeytindir. Ayvalık zeytinyağı ulusal sınırları aşmış, küresel ölçekte kabul görmüş bir marka haline gelmiştir. Bu festivaller tanıtım ve markalaşma adına hayati bir rol üstleniyor. Üreticimizin emeğinin daha da değer bulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

El emeği sergisi ve Kırlangıç'ta zeytin pazarı açıldı

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Protokol konuşmalarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kadın üreticiler ve zanaatkarların hazırladığı El Emekleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Festivalin ikinci bölümünde ise Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı'nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, stantları tek tek ziyaret ederek üreticilerden yeni sezon hasat ürünleri hakkında bilgi aldı ve üreticilere bereketli bir sezon diledi.