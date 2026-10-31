Gömeç'te okul güvenliği ve güvenli eğitim semineri düzenlendi

Eğitim kurumlarında karşılaşılabilecek güvenlik riskleri, çocukların korunması, siber suçlar, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ile öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri, Ayvalık Narkotik Büro Amirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rehberlik birimi ile Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog tarafından sunumlar yapıldı.

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