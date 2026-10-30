21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı.

Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'in öncülüğünde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, festivali organize eden odalar, sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin katıldığı hasat büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Mutluköy yolunda bir zeytin tarlasında düzenlenen hasat etkinliğinde konuklara zeytinyağıyla yapılan keşkek ve pilavın yanı sıra ayran ikramında bulunuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin bu yıl 21'incisini düzenlediklerini hatırlatarak, "Bugün festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. Balıkesir ilimizin protokolü katıldı. Başta valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız ile kortej yürüyüşü ve stant ziyaretleriyle başladık" dedi.

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Zeytinyağının Ayvalık'ın geçmişi olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Sonuçta bu geçmişi koruyarak geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık için sadece bir ürün değil, bir yaşam biçimi ve kültürdür. Bu anlamda Ayvalık, bu kültürü iliklerine kadar hisseden bir kenttir. Bu tür festivaller, her gün bu şehrin ekonomik değerlerinin gelişimini sağlamak ama bu anlamda yaşanılan sıkıntıları dile getirmek için de bir fırsat" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Ayvalık Ticaret Odası'nın başkanı seçilen ve mazbatasını önümüzdeki hafta başında olacak olan Halil Aykut ise yaptığı açıklamada, "Bu sene mahsulümüz bereketli. Aslında bu hasat festivallerini yapmamızın asıl amacı, kişi başı zeytinyağı tüketimimizi arttırabilmek, vatandaşlarımızın bu sağlıklı ürünü yeterince tüketebilmesini sağlayabilmek ve böylelikle de iç pazarımızı güçlendirerek, üreticimizin de yanında olabilmektir" dedi.

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Bu yıl dünya genelinde zeytinyağı üretiminde fazlalık olduğuna dikkat çeken Aykut, "Mesela İspanya'da 1 milyon 590 bin ton rekolte var. Türkiye'de beklenen rekoltede değişik rakamlar var. 600 bin ton rekolteden bahsediliyor ama bence gerçekleşecek olan rakam 400 ila 450 bin ton arasında kalacak. Şu anda İspanya ve İtalya'da da fiyatlar geri geldiği için ülkemizde de fiyatlar düşmeye başladı" diye konuştu.