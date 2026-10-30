Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı

        21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 19:53 Güncelleme:
        21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı.

        Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'in öncülüğünde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, festivali organize eden odalar, sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin katıldığı hasat büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Mutluköy yolunda bir zeytin tarlasında düzenlenen hasat etkinliğinde konuklara zeytinyağıyla yapılan keşkek ve pilavın yanı sıra ayran ikramında bulunuldu.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin bu yıl 21'incisini düzenlediklerini hatırlatarak, "Bugün festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. Balıkesir ilimizin protokolü katıldı. Başta valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız ile kortej yürüyüşü ve stant ziyaretleriyle başladık" dedi.

        REKLAM

        Zeytinyağının Ayvalık'ın geçmişi olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Sonuçta bu geçmişi koruyarak geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık için sadece bir ürün değil, bir yaşam biçimi ve kültürdür. Bu anlamda Ayvalık, bu kültürü iliklerine kadar hisseden bir kenttir. Bu tür festivaller, her gün bu şehrin ekonomik değerlerinin gelişimini sağlamak ama bu anlamda yaşanılan sıkıntıları dile getirmek için de bir fırsat" diye konuştu.

        Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Ayvalık Ticaret Odası'nın başkanı seçilen ve mazbatasını önümüzdeki hafta başında olacak olan Halil Aykut ise yaptığı açıklamada, "Bu sene mahsulümüz bereketli. Aslında bu hasat festivallerini yapmamızın asıl amacı, kişi başı zeytinyağı tüketimimizi arttırabilmek, vatandaşlarımızın bu sağlıklı ürünü yeterince tüketebilmesini sağlayabilmek ve böylelikle de iç pazarımızı güçlendirerek, üreticimizin de yanında olabilmektir" dedi.

        REKLAM

        Bu yıl dünya genelinde zeytinyağı üretiminde fazlalık olduğuna dikkat çeken Aykut, "Mesela İspanya'da 1 milyon 590 bin ton rekolte var. Türkiye'de beklenen rekoltede değişik rakamlar var. 600 bin ton rekolteden bahsediliyor ama bence gerçekleşecek olan rakam 400 ila 450 bin ton arasında kalacak. Şu anda İspanya ve İtalya'da da fiyatlar geri geldiği için ülkemizde de fiyatlar düşmeye başladı" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da Cumhuriyet Turnuvası sona erdi
        Sındırgı'da Cumhuriyet Turnuvası sona erdi
        Gönen'de Gazze yararına hayır çarşısı ve bağış kampanyası düzenlendi
        Gönen'de Gazze yararına hayır çarşısı ve bağış kampanyası düzenlendi
        Burhaniye'de Sahil Huzurevine bayram ziyareti
        Burhaniye'de Sahil Huzurevine bayram ziyareti
        Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali coşkuyla başla...
        Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali coşkuyla başla...
        Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasadı ve Turizm Festivali başladı
        Ayvalık'ta 21. Uluslararası Zeytin Hasadı ve Turizm Festivali başladı
        Üniversiteli öğrenciler tarihi Akbaş İlkokulunda kitap okudular
        Üniversiteli öğrenciler tarihi Akbaş İlkokulunda kitap okudular