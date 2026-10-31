Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şahsa gözaltı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde yürütülen 2 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonlarda 2 şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde yürütülen 2 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonlarda 2 şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il merkezinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda 1 kilo 254 gram Skunk/Esrar, 61,84 gr sıvı halde Likit Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 42 adet Sentetik ecza hapı, 7,06 gr bonzai, 6,75 gr kenevir tohumu, 1,29 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
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