Ayvalık'ta hasat edilen zeytinler taş baskı yöntemiyle yağa dönüştürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Hasadı ve Turizm Festivali kapsamında zeytin bahçesinde sembolik hasat etkinliği gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Hasadı ve Turizm Festivali kapsamında zeytin bahçesinde sembolik hasat etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte toplanan zeytinler, bahçeye kurulan portatif taş baskı sistemiyle sıkılarak zeytinyağı elde edildi. Üretilen yağ, katılımcılara tattırıldı.
Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aykut, AA muhabirine, festivalle zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yapmayı, bu ürünlerin iç piyasadaki tüketimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Ayvalık ve Körfez bölgesinin zeytinyağı üretimindeki yerine değinen Aykut, bölgenin kaliteli zeytinyağı üretimiyle öne çıktığını, festival aracılığıyla zeytinyağının özelliklerini ve üretim sürecini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini dile getirdi.
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