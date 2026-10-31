Ayvalık'ta hasat edilen zeytinler taş baskı yöntemiyle yağa dönüştürüldü

Ayvalık ve Körfez bölgesinin zeytinyağı üretimindeki yerine değinen Aykut, bölgenin kaliteli zeytinyağı üretimiyle öne çıktığını, festival aracılığıyla zeytinyağının özelliklerini ve üretim sürecini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aykut, AA muhabirine, festivalle zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yapmayı, bu ürünlerin iç piyasadaki tüketimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

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