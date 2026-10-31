Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de zeytin üreticileriyle bir araya geldi:

        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de zeytin üreticileriyle bir araya geldi:

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de 250 milyon zeytin ağacı var. Hem sağlığımız hem ekonomimiz hem istihdam, başta kadın emeğinin değerlendirilmesi için bu ürünü, stratejik ürün listesine koyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de zeytin üreticileriyle bir araya geldi:

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de 250 milyon zeytin ağacı var. Hem sağlığımız hem ekonomimiz hem istihdam, başta kadın emeğinin değerlendirilmesi için bu ürünü, stratejik ürün listesine koyacağız." dedi.

        Edremit ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi meydanında, zeytin üreticileriyle bir araya gelen Özel, üreticilerin yıl boyunca emek verip evladı gibi baktığı zeytinde hasat dönemine girildiğini söyledi.

        Antik çağlardan bu yana Edremit'in zeytinin kalbi olduğunu belirten Özel, ilçede yaklaşık 3 bin zeytin üreticisinin olduğunu kaydetti.

        Hükümetin zeytinyağını dünya pazarlarına satacak imkanları oluşturması gerektiğini aktaran Özel, "Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı, Tunus ile yarışıyor, maalesef. Tunus, ürettiğinin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Türkiye, ürettiğinin yüzde 10'unu ihraç ediyor. İşte mesele burada. Türkiye, zeytinin, zeytinyağı üretiminde dünya birincisi. İhracatta dünyada 6. sıraya geriliyor. Tunus, yüzde 80'ini ihraç ediyor, biz, yüzde 10'unu." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        - "En stratejik ürünlerden biri olarak kabul edilecek"

        Yeni Parti iktidar olduğunda zeytin ve zeytinyağını stratejik ürünler arasına koyacaklarını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

        "Bu, bütün kutsal kitaplarda adı geçen, en eski kalıntılarda resmi, baskısı olan, hem bu kadar değerli, sağlık, ekonomi açısından önemli. Türkiye'de 250 milyon zeytin ağacı var. Hem sağlığımız hem ekonomimiz hem istihdam, başta kadın emeğinin değerlendirilmesi için bu ürünü, stratejik ürün listesine koyacağız. Bu ürün, en stratejik ürünlerden biri olarak kabul edilecek. Rekolte, stok, ihracat rakamları, düzenli olarak internetten takip edilecek şekilde sürekli ilan edilecek."

        REKLAM

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Devlet, zeytine, zeytinyağına alım garantisi verecek. Yurt dışında düzenli bağlantılar yapacak. Bu sene çoksa alacak stokuna koyacak, olmayan sene de ihracatı oradan karşılayacak. Gerekirse uluslararası bağlantılar kuracak ve Türkiye'de zeytinyağı miktarı azsa başka yerden alıp taahhüdü yerine getirecek ama pazar piyasa kaybettirmeyecek."

        Ardından Burhaniye ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Özel, daha sonra Gömeç ilçesinde, Hüsnü Himam Yağhanesi'nde üretici kadınlarla buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şahsa gözaltı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şahsa gözaltı
        Ayvalık'ta hasat edilen zeytinler taş baskı yöntemiyle yağa dönüştürüldü
        Ayvalık'ta hasat edilen zeytinler taş baskı yöntemiyle yağa dönüştürüldü
        Ahmet Akın Ayvalık'ta halkın sesine kulak verdi Tarihi Camlı Kahve'de muhta...
        Ahmet Akın Ayvalık'ta halkın sesine kulak verdi Tarihi Camlı Kahve'de muhta...