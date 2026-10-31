Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de zeytin üreticileriyle bir araya geldi:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de 250 milyon zeytin ağacı var. Hem sağlığımız hem ekonomimiz hem istihdam, başta kadın emeğinin değerlendirilmesi için bu ürünü, stratejik ürün listesine koyacağız." dedi.

Edremit ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi meydanında, zeytin üreticileriyle bir araya gelen Özel, üreticilerin yıl boyunca emek verip evladı gibi baktığı zeytinde hasat dönemine girildiğini söyledi.

Antik çağlardan bu yana Edremit'in zeytinin kalbi olduğunu belirten Özel, ilçede yaklaşık 3 bin zeytin üreticisinin olduğunu kaydetti.

Hükümetin zeytinyağını dünya pazarlarına satacak imkanları oluşturması gerektiğini aktaran Özel, "Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı, Tunus ile yarışıyor, maalesef. Tunus, ürettiğinin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Türkiye, ürettiğinin yüzde 10'unu ihraç ediyor. İşte mesele burada. Türkiye, zeytinin, zeytinyağı üretiminde dünya birincisi. İhracatta dünyada 6. sıraya geriliyor. Tunus, yüzde 80'ini ihraç ediyor, biz, yüzde 10'unu." ifadesini kullandı.

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- "En stratejik ürünlerden biri olarak kabul edilecek"

Yeni Parti iktidar olduğunda zeytin ve zeytinyağını stratejik ürünler arasına koyacaklarını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Bu, bütün kutsal kitaplarda adı geçen, en eski kalıntılarda resmi, baskısı olan, hem bu kadar değerli, sağlık, ekonomi açısından önemli. Türkiye'de 250 milyon zeytin ağacı var. Hem sağlığımız hem ekonomimiz hem istihdam, başta kadın emeğinin değerlendirilmesi için bu ürünü, stratejik ürün listesine koyacağız. Bu ürün, en stratejik ürünlerden biri olarak kabul edilecek. Rekolte, stok, ihracat rakamları, düzenli olarak internetten takip edilecek şekilde sürekli ilan edilecek."

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Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet, zeytine, zeytinyağına alım garantisi verecek. Yurt dışında düzenli bağlantılar yapacak. Bu sene çoksa alacak stokuna koyacak, olmayan sene de ihracatı oradan karşılayacak. Gerekirse uluslararası bağlantılar kuracak ve Türkiye'de zeytinyağı miktarı azsa başka yerden alıp taahhüdü yerine getirecek ama pazar piyasa kaybettirmeyecek."

Ardından Burhaniye ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Özel, daha sonra Gömeç ilçesinde, Hüsnü Himam Yağhanesi'nde üretici kadınlarla buluştu.