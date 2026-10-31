Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ekim'de kent merkezinde iki ayrı çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 1 kilo 254 gram esrar, 61,84 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 42 sentetik ecza hapı, 8,35 gram sentetik uyuşturucu ve 6,75 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Ekipler, ayrıca 1 hassas terazi ile 1 esrar öğütme aparatına el koydu.
Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
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