Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret

Ziyaretin sonunda Demir, Karaman'a BGC yayınlarından "Balıkesir Manşetler" ve "Hasan Basri Çantay'a Vefa" kitaplarını hediye etti.

Karaman ise halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Demir, ziyarette, dijitalleşmeyle artan bilgi kirliliği ve dezenformasyona dikkati çekerek, kamu yararını gözeten, doğru ve tarafsız haberciliğin önemini vurguladı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir ve beraberindeki heyet, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ı ziyaret etti.

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