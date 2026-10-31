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        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir ve beraberindeki heyet, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İl Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaret

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir ve beraberindeki heyet, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ı ziyaret etti.

        Demir, ziyarette, dijitalleşmeyle artan bilgi kirliliği ve dezenformasyona dikkati çekerek, kamu yararını gözeten, doğru ve tarafsız haberciliğin önemini vurguladı.

        Karaman ise halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının önemli rol üstlendiğini ifade etti.

        Ziyaretin sonunda Demir, Karaman'a BGC yayınlarından "Balıkesir Manşetler" ve "Hasan Basri Çantay'a Vefa" kitaplarını hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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