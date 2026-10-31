YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Yeni Parti'yi siz kurdunuz. Adını sokakta siz koydunuz. Bütçesini siz oluşturdunuz . Biri ‘hayvanlarımın bir günlük süt parasıdır’ diye 950 lira yollamış. Partinin müzesine saklıyorum. Size söz veriyorum. O sandığa varacak o teslimi alacağız” dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Balıkesir'de bir dizi ziyarette bulundu. Özel, bu kapsamda Ayvalık ilçesindeki Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde vatandaşlar ile bir araya gelerek miting düzenledi. Mitingde Özel’e Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve partililer eşlik etti. Mitingde konuşan Özel şunları söyledi:

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“Bu topraklarda 100 yıllık, bin yıllık zeytin ağaçları var. Zeytine emek verenler, alnının terini damlatanlar, oradan bereket fışkırtanlar var. Zeytin bu topraklarda 2 bin yıldır mevcut. Her kutsal kitapta zeytinin adı geçiyor. Çok eski kalıntılarda zeytin yaprağı, zeytin dalı, zeytin, zeytinyağının motifleri var. 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nde zeytin üreticilerle, kadın emekçilerle erken saatlerinden beri birlikteyim. Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon insan zeytin ya da zeytin yağı üretmekten geçimini sağlıyor. Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada 1'inci sırada. Ama maalesef zeytinyağı ve zeytin ihracatında 6’ncı sıradayız. Olacak gibi değil. Örneğin Tunus, dünyaya, üretiminin iki katı zeytin satıyor. Ama Türkiye ürettiğinin maalesef sadece yüzde 10'unu satabiliyor. Böyle olunca büyük bir krizle karşı karşıyayız.”

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‘KADIN EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİNE SAVAŞ AÇMAK ÜZERE İKTİDARA GELMEK İSTİYORUM’

Konuşmasında zeytin üreticilerinin sorunlarına değinmeyi sürdüren Özel, şunları kaydetti:

“Dışarıdan gelen birisi isyan etti , ‘Bu üreticilerden 180 liraya zeytinyağı alıyorlar. İstanbul'da marketlere, gittiğimde 450 lira ile 600 lira arasında zeytinyağını satıyorlar. Bu aradaki parayı kim kazanıyor? Bu insanlarla bizim aramızdaki aracıları çıkarın’ dedi. Öyle olunca ürünü ağaçta kalan üreticiler, ‘Toplatacak, silkeletecek, sıktıracak paramız yok. Bu fiyata satınca zarar ediyoruz. Kalsın orada. Hiç olmazsa daha çok zarar etmeyeyim’ diyor. Ama öbür tarafta bu kadar yüksek fiyattan zeytinyağı alamayan, tüketemeyen, sağlıksız yağ tüketmek zorunda olan milyonlarca insan var. Bunu gördüm ve çok büyük itirazım var. Ben kadın emeğinin sömürülmesine savaş açmak üzere iktidara gelmek istiyorum. Burada kadına düşük, erkeğe yüksek yevmiye veriliyormuş. Kadın olduğu için az yevmiye veren kimse, karşısında bizi bulur. Böyle bir sistem olmaz.”

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‘HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ’

"Yeni Parti'nin iktidar olunca zeytincinin geçim garantisi olacağını belirten Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretici kooperatifleri kuracağız, kurduracağız, destekleyeceğiz, arkasında duracağız. Zeytin, zeytinyağı stratejik üründür. Dünya piyasalarına tanıtacağız, arkasında duracağız. Ortalama verimle üreten çiftçi bin lira bile zarar etmeyecek. Piyasa bozulursa piyasayı düzenleyemeyen devlet, çiftçinin zararını karşılayacak, arkasında duracak. Maliyet hesapları ziraat odalarıyla birlikte sağlıklı çıkarılacak. Üstüne insanca geçinmek için kar verilecek. Taban fiyatı ilan edilecek. AK Partililer, MHP'liler, 'iyi olsun' diye düşünüp oy vermiş olabilirsiniz. Ancak yıllardır kendilerini düşündüler. Kapılar hepinize açık.

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Bugüne kadar birleşemediklerimizle sandıkta birleşeceğiz. Bu ülkenin bütün muhalefetiyle bu iktidarı değiştireceğiz. Ama yeter ki bu vatanı sevsin, bu milleti sevsin, bu ülkeyi sevsin, bu bayrağı sevsin, Atatürk'ü sevsin. Bunlarla sorunu olmasın. Hep birlikte olacağız.”

‘YENİ PARTİ'Yİ SİZ KURDUNUZ’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in hizmetlerine değinen Özel, “Altınova Kapalı Pazar yeri yapmış. Öğrencilere iki tane kent lokantası yapmış. Belediye kreşi kazandırmış. Sebahat Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi yapmış. Ayrıca bugün burada Yenimahalle Sosyal Yaşam Merkezi’nin, asfalt plan tesislerinin, atık getirme merkezinin, Yuvamız Ayvalık Altınova Kreşi‘nin ve Altınova Kent Meydanı’nın temellerini atacağız. İnşallah en kısa sürede de onların açılışlarını hep beraber yapacağız. Yeni Parti'yi siz kurdunuz. Adını sokakta siz koydunuz. Bütçesini siz oluşturdunuz . Biri ‘hayvanlarımın bir günlük süt parasıdır’ diye 950 lira yollamış. Partinin müzesine saklıyorum. Size söz veriyorum. O sandığa varacak o teslimi alacağız” dedi.