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        Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

        Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçeye gelen vatandaşlar, Küçük Liman ve Büyük Liman plajında denize girdi, çay bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi.

        Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nı da gezen tatilciler, mendirek ve kayalıklarda fotoğraf çektirdi.

        Amasra'yı denizden görmek isteyenler tekne turlarına katılırken, balıkçı lokantalarında da yoğunluk oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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