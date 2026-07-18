Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan ikisi tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 kişi ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 14 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belirlenen 23 ikamet, 3 iş yeri ve 2 araçta arama yapılmış, 17 şüpheli yakalanmıştı. Aramalarda yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 58,43 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 hassas terazi, 49,25 gram peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı ile narkotik madde kullanma aparatları, tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.