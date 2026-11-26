Bartın İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları 2027 yılı bütçesinin kabul edilmesiyle tamamlandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı başkanlığındaki toplantıda, Bartın İl Özel İdaresinin 2027 Mali Yılı Bütçesi ile Çalışma ve Performans Planı, 1,5 milyar lira olarak kabul edildi.

Bütçenin Bartın'a ve İl Özel İdaresine hayırlı olmasını dileyen Kalaycı, kurumun müdürleri ve çalışanlarıyla uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

İl Özel İdaresi'nin hizmetlerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirten Kalaycı, "İl Özel İdaremizin 1,5 milyarlık bütçesini inşallah önceki dönemde de olduğu gibi daha da yukarıları çıkarmak için çalışacağız." dedi.

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İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kuş da İl Özel İdaresinin kırsal kalkınmanın lokomotifi ve yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna değinerek, merkezdeki imkanları en ücra köylere kadar taşıyan bir hizmet köprüsü olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kuş, "Köy yollarının yapımı, asfaltlanması ve kışın karla mücadelenin yanı sıra sağlıklı içme suyu, kanalizasyon, atık yönetimi ve kırsal imar planlaması hizmetleriyle köylerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın inşası ve onarımı başta olmak üzere sağlık, emniyet ve jandarma gibi kamu kurumlarımızın bina ve donanım ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.