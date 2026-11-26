Bartın'da sağlık kontrolü için getirildiği hastanede polise saldıran şüpheli tutuklandı
Bartın'da sağlık kontrolü için getirildiği hastanede polise saldıran şüpheli tutuklandı.
Bartın'da sağlık kontrolü için getirildiği hastanede polise saldıran şüpheli tutuklandı.
Kent merkezinde karıştığı adli olay nedeniyle polis memurları nezaretinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülen R.D. (19), taşkınlık çıkararak polislere saldırdı.
R.D, kendisine engel olmak isteyen polis memurunun parmağını ısırdı, hastaneye ait bilgisayara zarar verdi.
Hakkında adli işlem uygulanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.
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