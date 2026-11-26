Hakkında adli işlem uygulanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

R.D, kendisine engel olmak isteyen polis memurunun parmağını ısırdı, hastaneye ait bilgisayara zarar verdi.

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