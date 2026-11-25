21 Aralık Dünya Balıkçılık Günü nedeniyle lisede düzenlenen eğitimin ortasında poşetten çıkardığı palamut balığını öğrencilere gösteren uzman, balığın taze olduğunu anlama yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı.

Bartın'da Dünya Balıkçılık Günü nedeniyle Amasra Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul öğretmen ve öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Bartın Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, il ve ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul konferans salonunda gerçekleşen eğitimlerin ilkinde Bartın Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Selma Gürbüz balık, üretimi, besin değerleri ve sağlığa faydaları, ikinci eğitimde Gıda Yüksek Mühendisi Vildan Gencer ise buğday ekmeğinin tarihi, önemi ve faydaları gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

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Kürsüdeki poşeti açarak içindeki palamut balığını salondakilere gösteren Gürbüz, taze ve bayat balık arasındaki farkları da uygulamalı olarak anlattı.

Yapılan eğitimlerin ardından ise okulun toplantı salonunda ise protokole buğday ekmeği ile ilgili sunum yapıldı. Buğday ekmeğinin faydaları ve beyaz ekmekten farklarının anlatıldığı sunumun ardından ise katılımcılara buğday ekmeği, balık ve salata ikramı yapıldı.

Salon önünde ise kurulan masa önünde Karadeniz'de çıkan balık türlerinden örnekler sergilenerek, davetlilere türler yakından tanıtıldı.

İkramın ardından ise Kaymakam Erdoğan ve beraberindekiler, okulda bulunan ekmek fırınını gezdi. Kaymakam Erdoğan, yaptığı açıklamada buğday ekmeğinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında imzalanacağını, protokol ile okul fırınlarında beyaz ekmek yerine buğday ekmek üretimi yapılacağını ifade etti. Programda öğrenci ve öğretmenlere de buğday ekmeği arasında balık dağıtımı yapıldı.