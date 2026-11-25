"Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan bir vatandaşın, Isparta'ya atanan Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a vedası duygusal anlara neden oldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle "Şiddete Dur De, Saygıya Pedalla" sloganıyla "Bartın’da Dayanışma Var, Şiddete Yer Yok" farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik Valilik binası önünde start alırken, Türkiye'nin tek kadın Valisi Nurtaç Arslan'da etkinliğe katılanlarla bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar Isparta Valiliğine atanan Nurtaç Arslan'ı kutlayarak, yeni görev yerinde başarı diledi. Bartın'dan ayrılması nedeniyle üzüntülerini dile getiren vatandaşlar, yolu ve bahtının açık olması yönünde temenni de bulundu.

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Vali Nurtaç Arslan ve beraberindeki protokol, belediye bahçesindek kurulan stantları gezdi, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' yazılı tahtaya imzalarını atarak farkındalık oluşturdu. Vali Arslan'ın alana geldiğini gören bir vatandaş ise Arslan'a veda ederken duygulandı. "Bizleri unutma" diyen vatandaş, Vali Arslan ve alanda bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Vali Arslan ise vatandaşa sarılarak, unutmayacağını ifade etti.

Alandaki kamu kurumlarının açtığı stantları de gezen Vali Arslan, dağıtılan broşürleri inceledi. Vali Arslan ve alandakiler günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.